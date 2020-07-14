В Башкирии работники негосударственных соцорганизаций получат выплату за работу в пандемию

Единовременная выплата за работу в условиях карантина по коронавирусу в Башкирии теперь распространяется и на работников негосударственных социальных организаций. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Выплату стимулирующего характера получат сотрудники организаций, которые ведут свою деятельность на основании соглашения о государственно-частном партнёрстве. Таким образом, сумму в размере 15 и 25 тысяч рублей, в случае выявления в организации коронавируса, выплатят сотрудникам стационарного отделения ООО "Центр социального обслуживания населения "Семья", а также работникам стационарного отделения центра социального обслуживания населения "Доверие-К". Все они работали в течение 14 дней в условиях карантина, то есть в автономном режиме.