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ЕС исключил Сербию и Черногорию из списка безопасных стран для открытия границ

Таким образом, в перечне осталось 12 государств.

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Фото © Shutterstock

Евросоюз сократил список стран, с которыми можно открыть границы, исключив из него Сербию и Черногорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении.

Таким образом, теперь список включает в себя Таиланд, Канаду, Уругвай, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Тунис, Марокко, Руанду, Алжир и Грузию. Также границы потенциально могут открыться и с Китаем при условии синхронного открытия границы для государств Евросоюза. Отмечается, что официальное решение будет опубликовано вечером.

А ранее стало известно, какие страны и на каких условиях уже готовы принять россиян. В нескольких из них туристам сделают тест на коронавирус прямо в аэропорту, а для посещения других понадобится уже готовая справка, а также измерение температуры тела по прибытии.

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