ЕС исключил Сербию и Черногорию из списка безопасных стран для открытия границ

Евросоюз сократил список стран, с которыми можно открыть границы, исключив из него Сербию и Черногорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
— Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении.
Таким образом, теперь список включает в себя Таиланд, Канаду, Уругвай, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Тунис, Марокко, Руанду, Алжир и Грузию. Также границы потенциально могут открыться и с Китаем при условии синхронного открытия границы для государств Евросоюза. Отмечается, что официальное решение будет опубликовано вечером.
А ранее стало известно, какие страны и на каких условиях уже готовы принять россиян. В нескольких из них туристам сделают тест на коронавирус прямо в аэропорту, а для посещения других понадобится уже готовая справка, а также измерение температуры тела по прибытии.