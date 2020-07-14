ЕС исключил Сербию и Черногорию из списка безопасных стран для открытия границ

Евросоюз сократил список стран, с которыми можно открыть границы, исключив из него Сербию и Черногорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

— Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении.

Таким образом, теперь список включает в себя Таиланд, Канаду, Уругвай, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Тунис, Марокко, Руанду, Алжир и Грузию. Также границы потенциально могут открыться и с Китаем при условии синхронного открытия границы для государств Евросоюза. Отмечается, что официальное решение будет опубликовано вечером.