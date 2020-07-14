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В МЧС показали, как жителей Краснодара эвакуировали из затопленного трамвая — видео

На месте ликвидации последствий ливня работает 35 спасателей.

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Видео © Instagram / mchs_krasnodar

В Краснодарском крае спасатели эвакуировали 11 человек из затопленного из-за ливня трамвая. Кадры операции опубликованы в аккаунте ГУ МЧС по региону в "Инстаграме".

При помощи надувной лодки сотрудники МЧС перевезли "на берег" десять пассажиров транспорта и его водителя. Отмечается, что на месте ликвидации последствий сильного дождя работает 35 спасателей и восемь единиц спецтехники.

Напомним, на Краснодарский край после засухи обрушились ливни и смерчи. Улицы топит одну за другой, под водой оказались целые районы. Всего лишь за несколько часов в региональной столице выпала почти половина месячной нормы осадков. И, по прогнозу синоптиков, дождь будет идти до вечера.

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