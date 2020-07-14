Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Новые аксессуары. Боливийские проститутки вышли на работу в прозрачных дождевиках и перчатках

Организация ночных работников страны представила специальное 30-страничное руководство.

143

В Боливии представительницы секс-индустрии подготовились к работе в период пандемии коронавируса. Ублажать клиентов они будут в прозрачных дождевиках и перчатках, передаёт Daily Mail.

Облегающие "биобезопасные костюмы" — в 30-страничном списке рекомендаций, разработанном боливийской организацией ночных работников. Активисты настаивают на отмене ограничений на ведение бизнеса в дневное время, которые были введены в столице Ла-Пасе во время режима изоляции. Строгий комендантский час в ночные часы всё ещё запрещает возобновлять работу в более привычное вечернее время.

По словам представительницы профсоюза работников секс-индустрии Лили Кортес, у некоторых жительниц Боливии нет другого выбора, кроме как пойти работать на улицу из-за закрытия легальных борделей.

Одна из проституток в беседе с Reuters рассказала, что протирает шест отбеливателем. Антониета отметила, что биобезопасный костюм позволяет работать и в то же время защищает.

Выбор редакции

Loading...