Новые аксессуары. Боливийские проститутки вышли на работу в прозрачных дождевиках и перчатках

В Боливии представительницы секс-индустрии подготовились к работе в период пандемии коронавируса. Ублажать клиентов они будут в прозрачных дождевиках и перчатках, передаёт Daily Mail.

Облегающие "биобезопасные костюмы" — в 30-страничном списке рекомендаций, разработанном боливийской организацией ночных работников. Активисты настаивают на отмене ограничений на ведение бизнеса в дневное время, которые были введены в столице Ла-Пасе во время режима изоляции. Строгий комендантский час в ночные часы всё ещё запрещает возобновлять работу в более привычное вечернее время.

Bolivian sex workers wear see-through rain jackets as 'biosecurity suits' and wield bottles of bleach https://t.co/vNVbsdS7qG — Daily Mail Online (@MailOnline) July 14, 2020

По словам представительницы профсоюза работников секс-индустрии Лили Кортес, у некоторых жительниц Боливии нет другого выбора, кроме как пойти работать на улицу из-за закрытия легальных борделей.