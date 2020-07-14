Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете выселения из бывшего служебного жилья

Авторы инициативы обратили внимание на тот факт, что в общежитиях чаще всего живут люди с низкими доходами.

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий запрет на выселение семей из бывшего ведомственного жилья, если оно является единственным. Текст инициативы опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты КПРФ.

— Законопроект предлагает не выселять семьи из служебного жилья или общежитий, если занимаемая ими жилплощадь является единственным жильём, — уточняется в пояснительной записке.

Выступившие с этой идеей пояснили, что в советское время министерства, ведомства и объединения оказывали поддержку своим сотрудникам, предоставляя им детсады, медучреждения, санатории и другие объекты социальной инфраструктуры. Помимо прочего, работники соцсферы получали служебное жильё, так же как и основные сотрудники ведомств.

Со временем этот опыт ушёл в прошлое. Более того, ведомства получили распоряжение, предусматривающее освобождение от непрофильных активов. В то же время бывшие государственные предприятия отдают местным органам власти объекты социнфраструктуры, чтобы не тратиться на их содержание. Когда происходит передача жилого фонда, проживающих в служебном жилье и общежитиях людей новый собственник не признаёт. В соответствии с Жилищным кодексом таким соотечественникам приходится выселяться. Авторы инициативы обратили внимание на тот факт, что в общежитиях чаще всего живут люди с низкими доходами.