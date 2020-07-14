Сенаторы предложили запретить вступать в брак сменившим пол

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий вступать в брак не только лицам одного пола, но и тем, кто до этого менял пол.

Кроме прочего, документ также устанавливает запрет на усыновление детей.

— Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей, — уточняется в пояснительной записке.

Инициаторами проекта выступили глава Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушкина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.