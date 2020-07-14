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Толстой — о запрещающем отчуждение территории РФ законопроекте: Работа будет продолжена

Парламентарий уточнил, что текст документа вызвал много вопросов при рассмотрении.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Государственная дума России сегодня в первом чтении поддержала документ, который вносит изменения в действующий закон "О противодействии экстремистской деятельности" в части запрета действий, направленных на отчуждение российских земель и призыв к этому. Однако работа над документом будет продолжена, рассказал Лайфу зампредседателя Госдумы Пётр Толстой.

Предложенная к первому чтению формулировка вызвала много вопросов при рассмотрении, так что работа над текстом законопроекта ещё будет продолжена при подготовке его ко второму чтению, — отметил он.

Толстой подчеркнул, что рассмотренный законопроект стал логичным следствием принятия поправок в Конституцию РФ, а всего предстоит обсудить порядка 100 инициатив.

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