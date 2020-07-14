Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июля 2020, 19:28

Толстой — о запрещающем отчуждение территории РФ законопроекте: Работа будет продолжена

Парламентарий уточнил, что текст документа вызвал много вопросов при рассмотрении.

Государственная дума России сегодня в первом чтении поддержала документ, который вносит изменения в действующий закон "О противодействии экстремистской деятельности" в части запрета действий, направленных на отчуждение российских земель и призыв к этому. Однако работа над документом будет продолжена, рассказал Лайфу зампредседателя Госдумы Пётр Толстой.

Предложенная к первому чтению формулировка вызвала много вопросов при рассмотрении, так что работа над текстом законопроекта ещё будет продолжена при подготовке его ко второму чтению, — отметил он.

Клинцевич — о запрещающем отчуждение территории РФ законопроекте: Это основная скрепа
Клинцевич — о запрещающем отчуждение территории РФ законопроекте: Это основная скрепа

Толстой подчеркнул, что рассмотренный законопроект стал логичным следствием принятия поправок в Конституцию РФ, а всего предстоит обсудить порядка 100 инициатив.

BannerImage

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Варвара Романова
  • Новости
  • Госдума
  • Петр Толстой
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar