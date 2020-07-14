Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июля 2020, 19:08

В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только на основании судебного решения

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Органам опеки предлагают запретить входить в квартиры и дома без согласия жильцов.

В Государственную думу внесён пакет законопроектов об изменениях в семейное законодательство. Он предусматривает изъятие несовершеннолетних из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей, передаёт ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы Елену Мизулину.

Поправки прямо запрещают представителям органов опеки входить в дома и квартиры без согласия жильцов. Они также запрещают отказывать в усыновлении ребёнка родственниками из-за низкого уровня доходов и гарантируют совместное устройство тех сестёр и братьев, которые остались без попечения родителей.

Законопроект прямо запрещает вхождение органам опеки в жильё для проверки бытовых условий проживания ребёнка, факта отсутствия у него попечения родителей без согласия жильцов, — пояснила член Совфеда.

Госдума в первом чтении поддержала приравнивание отчуждения территорий России к экстремизму
Госдума в первом чтении поддержала приравнивание отчуждения территорий России к экстремизму

Изменения гарантируют родителям право привлекать родственников для воспитания детей без оформления полномочий. В Семейный кодекс РФ предлагается включить главу о временных мерах защиты несовершеннолетнего, когда взрослые не могут осуществлять свои родительские обязанности. Кроме того, в Госдуму на рассмотрение внесён законопроект о запрете возврата в детский дом ребёнка спустя три года после усыновления.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar