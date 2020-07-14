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В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только на основании судебного решения

Органам опеки предлагают запретить входить в квартиры и дома без согласия жильцов.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Государственную думу внесён пакет законопроектов об изменениях в семейное законодательство. Он предусматривает изъятие несовершеннолетних из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей, передаёт ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы Елену Мизулину.

Поправки прямо запрещают представителям органов опеки входить в дома и квартиры без согласия жильцов. Они также запрещают отказывать в усыновлении ребёнка родственниками из-за низкого уровня доходов и гарантируют совместное устройство тех сестёр и братьев, которые остались без попечения родителей.

Законопроект прямо запрещает вхождение органам опеки в жильё для проверки бытовых условий проживания ребёнка, факта отсутствия у него попечения родителей без согласия жильцов, — пояснила член Совфеда.

Изменения гарантируют родителям право привлекать родственников для воспитания детей без оформления полномочий. В Семейный кодекс РФ предлагается включить главу о временных мерах защиты несовершеннолетнего, когда взрослые не могут осуществлять свои родительские обязанности. Кроме того, в Госдуму на рассмотрение внесён законопроект о запрете возврата в детский дом ребёнка спустя три года после усыновления.

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