В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только на основании судебного решения

Органам опеки предлагают запретить входить в квартиры и дома без согласия жильцов.

В Государственную думу внесён пакет законопроектов об изменениях в семейное законодательство. Он предусматривает изъятие несовершеннолетних из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей, передаёт ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы Елену Мизулину.

Поправки прямо запрещают представителям органов опеки входить в дома и квартиры без согласия жильцов. Они также запрещают отказывать в усыновлении ребёнка родственниками из-за низкого уровня доходов и гарантируют совместное устройство тех сестёр и братьев, которые остались без попечения родителей.

— Законопроект прямо запрещает вхождение органам опеки в жильё для проверки бытовых условий проживания ребёнка, факта отсутствия у него попечения родителей без согласия жильцов, — пояснила член Совфеда.