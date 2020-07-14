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Белоруссия и Россия согласовали условия поставок российской нефти

Главы правительств двух стран подписали три международных документа.

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Фото © Shutterstock

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали соглашение об условиях поставок российской нефти. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева в "Фейсбуке".

Как уточняется, по итогам переговоров стороны согласовали три документа. Два из них — протоколы к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС, а третий регулирует условия поставок энергоносителей, в частности нефти.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перейти на опилки, чтобы не выпрашивать нефть и газ.

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