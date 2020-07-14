Белоруссия и Россия согласовали условия поставок российской нефти

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали соглашение об условиях поставок российской нефти. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева в "Фейсбуке".

Как уточняется, по итогам переговоров стороны согласовали три документа. Два из них — протоколы к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС, а третий регулирует условия поставок энергоносителей, в частности нефти.