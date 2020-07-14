Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Некоторые женщины себя не уважают". Сексолог назвала прекрасный пол "терпилами в мире мужчин"

По мнению эксперта, проблема в том числе заключается в менталитете и воспитании.

116

Фото © Shutterstock

Участники скандала с харассментом, который разразился накануне в "Твиттере", позволяют себе так относиться к женщинам, потому что некоторые из представительниц прекрасного пола транслируют такое поведение. Такое мнение выразила общественный деятель, психотерапевт и сексолог Инна Чудинова.

К сожалению, сами женщины себя не уважают, некоторые думают, что единственный способ самореализации в этом мире, это через постель, — сказала она, отметив, что некоторые придерживаются мнения, что смогут заработать таким образом какие-то блага.

Чудинова также отметила, что в случившемся в том числе прослеживается проблема воспитания, когда ребёнок с детства видит, как мужчина имеет влияние над женщиной.

Это воспитание, в принципе, это воспитание из семьи, это менталитет, где всегда женщины, обывательским языком, были терпилами в мире мужчин, — сказала она.

По словам сексолога, у мужчин в таком случае появляется мнение, что, если "получилось с одной, получится и с другой".

Напомним, ранее в "Твиттере" стихийно разразилась кампания публичных признаний женщин в том, что они стали жертвами насилия со стороны мужчин. В домогательствах и харассменте обвинили в том числе и сотрудников Сбербанка Руслана Гафарова и Сергея Миненко, а также журналиста и телеведущего Павла Лобкова.

Выбор редакции

Loading...