"Некоторые женщины себя не уважают". Сексолог назвала прекрасный пол "терпилами в мире мужчин"

Участники скандала с харассментом, который разразился накануне в "Твиттере", позволяют себе так относиться к женщинам, потому что некоторые из представительниц прекрасного пола транслируют такое поведение. Такое мнение выразила общественный деятель, психотерапевт и сексолог Инна Чудинова.

— К сожалению, сами женщины себя не уважают, некоторые думают, что единственный способ самореализации в этом мире, это через постель, — сказала она, отметив, что некоторые придерживаются мнения, что смогут заработать таким образом какие-то блага.

Чудинова также отметила, что в случившемся в том числе прослеживается проблема воспитания, когда ребёнок с детства видит, как мужчина имеет влияние над женщиной.

— Это воспитание, в принципе, это воспитание из семьи, это менталитет, где всегда женщины, обывательским языком, были терпилами в мире мужчин, — сказала она.

По словам сексолога, у мужчин в таком случае появляется мнение, что, если "получилось с одной, получится и с другой".