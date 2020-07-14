Россия планирует в ближайшие дни возобновить транспортное сообщение с Белоруссией

Видео © Facebook / Пресс-секретарь Правительства Белоруссии Александра Исаева

В ближайшие дни Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией, рассказал премьер-министр республики Роман Головченко после переговоров с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

— Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение, — сказал Головченко, комментируя итоги встречи.

Он отметил, однако, что пока нет конкретных сроков, необходимо дождаться официального решения.