Россия планирует в ближайшие дни возобновить транспортное сообщение с Белоруссией

Видео © Facebook / Пресс-секретарь Правительства Белоруссии Александра Исаева
В ближайшие дни Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией, рассказал премьер-министр республики Роман Головченко после переговоров с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.
— Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение, — сказал Головченко, комментируя итоги встречи.
Он отметил, однако, что пока нет конкретных сроков, необходимо дождаться официального решения.
Напомним, в марте Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса.