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Россия планирует в ближайшие дни возобновить транспортное сообщение с Белоруссией

Пока определённых сроков нет, необходимо дождаться официального решения.

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Видео © Facebook / Пресс-секретарь Правительства Белоруссии Александра Исаева

В ближайшие дни Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией, рассказал премьер-министр республики Роман Головченко после переговоров с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение, сказал Головченко, комментируя итоги встречи.

Он отметил, однако, что пока нет конкретных сроков, необходимо дождаться официального решения.

Напомним, в марте Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса.

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