Российским пользователям стало доступно для скачивания приложение Spotify

Музыкальное приложение Spotify уже доступно для скачивания для некоторых российских пользователей. Шведский сервис появился в AppStore и Play Market. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Официальный запуск сервиса в России назначен на завтра, 15 июля. В этот же день музыкальная площадка станет доступна на Украине, в Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

— Мы открываем доступ к сервису для артистов и фанатов на таких перспективных музыкальных рынках, как Россия, где музыкальный стриминг уже пользуется большой популярностью, — приводятся в релизе слова вице-президента Spotify по развитию новых рынков Густава Гилленхаммера.

Отмечается, что сервис будет бесплатным для всех, также можно будет купить подписку, чтобы слушать музыку без рекламы. Её стоимость составляет 169 рублей в месяц.