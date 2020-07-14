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Российским пользователям стало доступно для скачивания приложение Spotify

Официально сервис заработает в стране с 15 июля.

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Фото © Pixabay

Музыкальное приложение Spotify уже доступно для скачивания для некоторых российских пользователей. Шведский сервис появился в AppStore и Play Market. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Официальный запуск сервиса в России назначен на завтра, 15 июля. В этот же день музыкальная площадка станет доступна на Украине, в Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

Мы открываем доступ к сервису для артистов и фанатов на таких перспективных музыкальных рынках, как Россия, где музыкальный стриминг уже пользуется большой популярностью, — приводятся в релизе слова вице-президента Spotify по развитию новых рынков Густава Гилленхаммера.

Отмечается, что сервис будет бесплатным для всех, также можно будет купить подписку, чтобы слушать музыку без рекламы. Её стоимость составляет 169 рублей в месяц.

Ранее Лайф рассказал, в чём особенности и достоинства Spotify.

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