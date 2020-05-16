"Google Музыка" мертва. Нашли 5 лучших стриминговых сервисов для Android-смартфона на замену

Сервис "Google Музыка" официально закрыт. У многих пользователей Android-смартфонов это был основной стриминговый сервис. Теперь нужно искать новый. Давайте выберем из пяти лучший для каждого сценария использования.

YouTube Music

Прямая замена "Google Музыке". Его плюс такой же, как у Apple Music на iPhone. Сервис предустановлен, и вы автоматически оказываетесь в нём авторизованы, если у вас есть аккаунт в сервисах Google (электронная почта GMail, YouTube и прочее), поэтому он не отнимет у вас времени на регистрацию.

Фото © YouTube

Разделов в приложении три: "Главная", "Навигатор" и "Библиотека". Первый — персональные подборки песен, второй предложит вам подборки, третий — сохранённые вами треки.

Второй плюс YouTube Music — тесная интеграция с YouTube. Интерфейс тот же, если вам понравился трек, вы одним кликом найдёте клип с ним. Откройте плеер — и сверху появится ползунок переключения трека с аудио на видео. Кроме того, понравившиеся клипы на "Ютубе" автоматически добавляются в плей-лист "Понравившиеся треки" и вы сможете послушать их "аудиоверсии".

Десктопная версия тоже есть. Только в ней не сохраняются плей-листы со смартфона, только "Недавно прослушанное" и "Избранное".

Стоимость подписки (за один месяц): 169 рублей.

Подойдёт, если вам важны клипы, не только музыка.

Не подойдёт, если вы неактивный пользователь сервисов Google.

Apple Music

С 2015 года сервис доступен и на Android. Релиз был неудачным, приложение лагало, но со временем его оптимизировали и оно стало оптимальным для пользователей со связкой компьютера на macOS и смартфона на Android.

Фото © Apple Music

В Apple Music библиотека одна из самых богатых наравне со Spotify, главные музыкальные новинки вы получите первыми. Кроме того, вам станут доступны все плей-листы и подкасты, которые составляли на Mac.

Минус сервиса — система рекомендаций. Пользователи жалуются, что приложение предлагает им треки и исполнителей хаотично, что они совершенно не соответствуют их предпочтениям.

Стоимость подписки (за один месяц): 169 р.

Подойдёт, если у вас компьютер на Mac.

Не подойдёт, если вы не пользуетесь техникой Apple.

Deezer

Французское приложение не пользуется популярностью в России. Однако у него есть две важные фишки.

Фото © Deezer

Во-первых, оно поддерживает воспроизведение музыки в качестве Hi-Res Audio. Если у вас есть хорошая акустика, этот сервис подойдёт вам лучше всех. Во-вторых, здесь добавлены тексты песен и строчки подсвечиваются на экране, когда их пропевает исполнитель.

Третий плюс Deezer — библиотека. Здесь вы получите доступ к 53 миллионам композиций — это больше, чем у Spotify и Apple Music. А минус — недостаточное внимание к редакторским подборкам.

Стоимость подписки за (один месяц): 169 руб., 339 руб. с Hi-Res Audio.

Подойдёт, если вам нужна музыка в высоком качестве.

Не подойдёт, если вам важны подборки.

"Яндекс.Музыка"

Лучший вариант, если вы часто слушаете музыку на работе с компьютера. В сервисе легко авторизоваться, а со смартфона вам будут доступны все ваши плей-листы.

Фото © Яндекс.Музыка

Раздела в приложении четыре: "Главное", "Радио", "Моя музыка" и "Поиск". В первом автоматически составляются подборки песен на основе ваших плей-листов, во втором вы найдёте подкасты и эфиры, в третьем — ваши плей-листы и любимые композиции, а в четвёртом вы сможете найти новые треки или исполнителей.

Десктопная версия сервиса — возможно, самая удобная среди всех стриминговых сервисов. Чтобы залогиниться, достаточно просто авторизоваться в почте "Яндекса", составлять плей-листы можно двумя кликами. Именно за это его любят офисные сотрудники. Авторизоваться в сервисах Google или Apple ID не всегда есть желание, так как к ним привязано много личных данных.

Минусов у "Яндекс.Музыки" два: иностранные треки выходят здесь позднее, чем на других платформах, а по количеству музыки библиотека уступает конкурентам.

Стоимость подписки за (один месяц): 169 р.

Подойдёт, если вы много слушаете музыку на работе с компьютера, вы слушаете преимущественно российских исполнителей.

Не подойдёт, если вы хотите получать иностранные новинки раньше всех.

Spotify

Библиотека сервиса не уступает Apple Music и значительно превосходит почти всех конкурентов по количеству песен. Всего пользователям доступно свыше 30 миллионов треков, среди них есть эксклюзивные релизы. Наверное поэтому шведский сервис считается основным конкурентом Apple Music.

Фото © Spotify

Проблем с использованием не будет ни на одном устройстве. Приложение для смартфона удобное и интуитивно понятное, для компьютера предусматривается утилита. Проблем две — веб-версия вам не будет доступна, а скачать приложение проблематично.

Spotify официально нет в СНГ, хотя разработчики уже несколько лет планируют появление сервиса здесь. Из-за этого приложение не загрузить с официальных площадок и приходится изощряться.

Вот как скачать Spotify:

На смартфон: с помощью APK-файла.

На компьютер: с официального сайта и подключённым VPN-сервером с тем регионом, в котором стриминговый сервис есть.

Кроме того, подписка оформляется в иностранной валюте. Платить за неё можно только с помощью мультивалютной банковской карты, где деньги автоматически конвертируются в нужную валюту.

Стоимость подписки за (один месяц): 169 р.

Подойдёт, если вам важно получать свежие релизы первым, вам важно, чтобы библиотека была богатой.