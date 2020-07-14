Туристы смогут отдыхать в российских санаториях без справки об отсутствии коронавируса

Для отдыха в российских санаториях теперь не нужно будет предъявлять справку об отсутствии коронавируса. Изменения в приказ, согласно которым упраздняется пункт об обязательном предоставлении такого документа, подписал сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу принимать граждан санаторно-курортные организации будут при наличии справки о том, что турист не имел контактов с заражёнными CoViD-19. Отмечается, что она должна быть выдана за три дня до отъезда.