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Туристы смогут отдыхать в российских санаториях без справки об отсутствии коронавируса

А документ, подтверждающий, что отдыхающий не контактировал с больными CoViD-19, предоставить придётся.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Для отдыха в российских санаториях теперь не нужно будет предъявлять справку об отсутствии коронавируса. Изменения в приказ, согласно которым упраздняется пункт об обязательном предоставлении такого документа, подписал сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу принимать граждан санаторно-курортные организации будут при наличии справки о том, что турист не имел контактов с заражёнными CoViD-19. Отмечается, что она должна быть выдана за три дня до отъезда.

Ранее Лайф рассказывал, что требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на коронавирус отменил Роспотребнадзор. А в Крыму на региональном уровне его вернули.

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