Опрос: Почти половина россиян ожидают второй волны коронавируса

Практически половина россиян — 45% — уверены, что в нынешнем году произойдёт повторный рост числа выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого РАНХиГС, передают "Известия".

— Не верят в новую вспышку инфекции 18%, остальные 37% затруднились с ответом, — говорится в публикации.

Как заявил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин, россиянам, как правило, не свойственно оптимистичное представление, тем более в подобной ситуации, поэтому "пессимистические" ответы доминируют.

Также отмечается, что 38% опрошенных уверены, что режим самоизоляции в России был снят слишком рано, хотя в то же время 22% респондентов оценивают окончание режима самоизоляции как своевременное. Ещё 23% полагают, что это случилось слишком поздно.