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Опрос: Почти половина россиян ожидают второй волны коронавируса

Практически столько же уверены, что меры по борьбе с распространением заболевания были сняты слишком рано.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Практически половина россиян — 45% — уверены, что в нынешнем году произойдёт повторный рост числа выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого РАНХиГС, передают "Известия".

Не верят в новую вспышку инфекции 18%, остальные 37% затруднились с ответом, — говорится в публикации.

Как заявил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин, россиянам, как правило, не свойственно оптимистичное представление, тем более в подобной ситуации, поэтому "пессимистические" ответы доминируют.

Также отмечается, что 38% опрошенных уверены, что режим самоизоляции в России был снят слишком рано, хотя в то же время 22% респондентов оценивают окончание режима самоизоляции как своевременное. Ещё 23% полагают, что это случилось слишком поздно.

Ранее Лайф сообщал, что бывший глава Всемирного профсоюза врачей (WMA) профессор Леонид Эйдельман заявил, что в ноябре-декабре в России ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом, который будет ещё опаснее из-за вспышки сезонных ОРВИ.

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