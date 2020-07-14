Опрос: Почти половина россиян ожидают второй волны коронавируса

Практически половина россиян — 45% — уверены, что в нынешнем году произойдёт повторный рост числа выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого РАНХиГС, передают "Известия".
— Не верят в новую вспышку инфекции 18%, остальные 37% затруднились с ответом, — говорится в публикации.
Как заявил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин, россиянам, как правило, не свойственно оптимистичное представление, тем более в подобной ситуации, поэтому "пессимистические" ответы доминируют.
Также отмечается, что 38% опрошенных уверены, что режим самоизоляции в России был снят слишком рано, хотя в то же время 22% респондентов оценивают окончание режима самоизоляции как своевременное. Ещё 23% полагают, что это случилось слишком поздно.
Ранее Лайф сообщал, что бывший глава Всемирного профсоюза врачей (WMA) профессор Леонид Эйдельман заявил, что в ноябре-декабре в России ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом, который будет ещё опаснее из-за вспышки сезонных ОРВИ.