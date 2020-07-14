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В Москве из-за непогоды было повалено более 20 деревьев

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

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Фото © VK / Подсмотрено в Москве | Московские новости

Ливни и сильный ветер, которые обрушились на Москву 14 июля, привели к падению более 20 деревьев в различных районах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, из-за непогоды было повреждено около десятка машин, а также из-за упавших деревьев зафиксированы случаи обрыва проводов.

Информация о жертвах и пострадавших в результате непогоды не поступала.

В Подмосковье из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение в 150 населённых пунктах, в 15 из них его уже удалось восстановить. Также сообщается, что в регионе было повалено 51 дерево, а также повреждён один автомобиль.

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