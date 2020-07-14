В Москве из-за непогоды было повалено более 20 деревьев

Ливни и сильный ветер, которые обрушились на Москву 14 июля, привели к падению более 20 деревьев в различных районах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, из-за непогоды было повреждено около десятка машин, а также из-за упавших деревьев зафиксированы случаи обрыва проводов.

Информация о жертвах и пострадавших в результате непогоды не поступала.