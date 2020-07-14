В Подмосковье локализовали пожар на обувном складе на площади 4,5 тысячи квадратов

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В подмосковном Долгопрудном пожарным удалось локализовать распространение огня на обувном складе, который находится в микрорайоне Хлебниково. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, передаёт ТАСС.

– В 00:10 объявлена локализация пожара на площади 4 500 кв. м, – рассказала собеседница агентства.

Ранее Лайф сообщал, что пожар вспыхнул вечером 14 июля. По предварительным данным, площадь возгорания составила шесть с половиной тысяч квадратных метров. Также стало известно об обрушении кровли здания.