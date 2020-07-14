Пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе WhatsApp

Пользователи WhatsApp из разных стран мира пожаловались на сбой в работе мессенджера. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, чаще всего с неполадками сталкиваются жители Европы, а также Северной и Южной Америки.

По данным сервиса, 92% жалоб связано со сложностями во время подключения к мессенджеру, 5% — с невозможностью авторизоваться, ещё 2% пользователей испытывают трудности при работе с веб-сайтом.

В Европе чаще всего жалуются жители Великобритании, Нидерландов, Германии, Бельгии, а также Австрии и Испании. В Северной Америке больше всего сбоев зафиксировано в Мексике, а также по всей территории США. В Южной Америке неполадки зарегистрированы в Чили, Перу, Аргентине, Колумбии и на юго-востоке Бразилии.