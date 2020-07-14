Россиянам рассказали о самых дешёвых турах на Чёрное море во второй половине июля

Данные Ассоциации туроператоров России говорят о том, что минимальная цена семидневных путёвок на двоих с вылетом из Москвы 19–24 июля составит 24–29 тысяч рублей.

Как говорится на сайте АТОР, за эти деньги можно отправиться на море в Сочи, Крым и Анапу.

Специалисты отмечают, что низкая стоимость турпакетов объясняется возросшей конкуренцией между авиакомпаниями и туроператорами. Поэтому, даже несмотря на увеличившийся спрос россиян, цены на отдых практически не повышаются. Таким образом, за 24 тысячи рублей можно купить недельный тур на двоих с перелётом, но без питания в Алушту и Красную Поляну, за 26–28 тысяч — в Лазаревское и Анапу, за 29 — в Геленджик.

А вот в Калининграде цены выросли: если до этого минимальная стоимость турпакета в этот город составляла 23 021 рубль на двоих с перелётом за семь ночей, то теперь такой пакет будет стоить более 30 тысяч рублей.

Низкие цены на отдых сохраняются на Алтае (от 29 тысяч рублей за путёвку на двоих), минимальная стоимость турпакета на Байкал — 55 тысяч, в Хакасию, куда 19 июля полетит первый чартер, — от 39 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, несмотря на относительно невысокие цены, стоимость наиболее востребованных пакетов показывает, что большинство российских отдыхающих выбирают комфортные варианты.