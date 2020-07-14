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Регион
Опубликовано 14 июля 2020, 23:51
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В ливийской армии Хафтара ожидают "крупного сражения" с Турцией

При этом сами военные нападать на противника не намерены.

В Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в ближайшее время ожидают большой бой с силами правительственных войск, которые поддерживает Турция за город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра. Об этом заявил официальный представитель армии Хафтара Ахмед аль-Мисмари, сообщает Al-Hadath.

В ближайшие часы мы станем свидетелями крупного сражения в окрестностях Сирта и Эль-Джуфры. Армия ожидает начала боёв в любой момент, она не нападает, однако будет сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм, — отметил аль-Мисмари.

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В Анкаре же, в свою очередь, уверены, что армия Хафтара не способна выиграть войну у Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, о чём заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

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Фото © ZUMA / TASS

Артур Белкин
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