В Подмосковье загорелся обувной склад на площади в 6,5 тысячи квадратов

В подмосковном Долгопрудном загорелся обувной склад, расположенный в микрорайоне Хлебниково. Площадь возгорания составила шесть с половиной тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

ЧП произошло в помещении по улице Новой. По словам собеседника агентства, произошло обрушение кровли.

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