В Подмосковье загорелся обувной склад на площади в 6,5 тысячи квадратов

Видео © VK / В ГОРОДЕ / ПРИВЕТ, ДОЛГОПРУДНЫЙ
В подмосковном Долгопрудном загорелся обувной склад, расположенный в микрорайоне Хлебниково. Площадь возгорания составила шесть с половиной тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
ЧП произошло в помещении по улице Новой. По словам собеседника агентства, произошло обрушение кровли.
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Пожару присвоен второй (повышенный) ранг. О погибших и пострадавших не сообщается.
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