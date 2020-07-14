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В Подмосковье загорелся обувной склад на площади в 6,5 тысячи квадратов

Отмечается, что уже произошло обрушение кровли.

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Видео © VK / В ГОРОДЕ / ПРИВЕТ, ДОЛГОПРУДНЫЙ

В подмосковном Долгопрудном загорелся обувной склад, расположенный в микрорайоне Хлебниково. Площадь возгорания составила шесть с половиной тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

ЧП произошло в помещении по улице Новой. По словам собеседника агентства, произошло обрушение кровли.

Видео © LIFE

Пожару присвоен второй (повышенный) ранг. О погибших и пострадавших не сообщается.

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