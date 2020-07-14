Минобороны опубликовало видео перехвата американского самолёта-разведчика у границ России

На официальном канале Минобороны России в "Ютубе" появилось видео перехвата разведывательного самолёта RС-135 ВВС США над Чёрным морем.

Ранее Лайф сообщал, что 14 июля российские истребители поднялись в воздух для перехвата самолётов-разведчиков Норвегии и США в небе над Баренцевым и Чёрным морями, которые выполняли полёт в направлении государственной границы РФ.

Уточняется, что над Баренцевым морем находился разведывательный самолёт Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, а над Чёрным кроме RС-135 был также обнаружен самолёт Р-8А "Посейдон" ВМС США и американский беспилотник MQ-9А "Рипер".

Российские истребители, выполнявшие полёты в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сопроводили воздушные суда других государств на безопасном расстоянии.