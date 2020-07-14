Под Саратовом три человека погибли в ходе очистки выгребной ямы

В Духовницком районе Саратовской области три человека умерли во время очистки выгребной ямы. Как сообщает пресс-служба областного управления СК РФ, сейчас проводится доследственная проверка.

Уточняется, что днём 14 июля в селе Никольское 52-летний местный житель спустился по лестнице для очистки выгребной ямы во дворе соседа. Спустя некоторое время 50-летняя жена хозяина дома обнаружила, что мужчине стало плохо, она немедленно позвала супруга, на помощь также прибежал его 42-летний брат.

— Женщина и 42-летний мужчина спустились в яму, а хозяин жилища остался на поверхности. Совместно они попытались вытянуть пострадавшего из ямы, — отметили в пресс-службе.

В ходе оказания помощи мужчина и жена хозяина дома тоже почувствовали себя плохо и потеряли сознание. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть трёх человек.