В России назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин

Заработная плата мужчин в России почти на 30% больше, чем женщин. Такие данные представил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время онлайн-трансляции Политического форума по устойчивому развитию ООН.

В докладе министра были представлены достижения страны в экономической, социальной и экологической сферах по 17 направлениям, в том числе была обозначена проблема гендерного неравенства.

— Что касается гендерного равенства, отмечу, что в нашей стране это реально действующая норма. Уровень безработицы в 2019 году для женщин был ниже, чем для мужчин. Но, как и во всём мире, перед нами стоит задача сокращения разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами, — отметил глава Минэкономразвития, передаёт РИА "Новости".

Как следует из доклада Решетникова, в прошлом году отношение заработной платы женщин к зарплате мужчин составило 72,1%.

В документе также говорится о том, что уровень безработицы среди женщин в 2019 году составил 4,4% против 4,8% у мужчин.