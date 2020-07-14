В России назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин

Заработная плата мужчин в России почти на 30% больше, чем женщин. Такие данные представил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время онлайн-трансляции Политического форума по устойчивому развитию ООН.
В докладе министра были представлены достижения страны в экономической, социальной и экологической сферах по 17 направлениям, в том числе была обозначена проблема гендерного неравенства.
— Что касается гендерного равенства, отмечу, что в нашей стране это реально действующая норма. Уровень безработицы в 2019 году для женщин был ниже, чем для мужчин. Но, как и во всём мире, перед нами стоит задача сокращения разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами, — отметил глава Минэкономразвития, передаёт РИА "Новости".
Как следует из доклада Решетникова, в прошлом году отношение заработной платы женщин к зарплате мужчин составило 72,1%.
В документе также говорится о том, что уровень безработицы среди женщин в 2019 году составил 4,4% против 4,8% у мужчин.
Министр экономического развития России подчеркнул, что с 2017 года в стране реализуется национальная стратегия действий в интересах женщин, направленная в том числе на сокращение разрыва в зарплате мужчин и женщин, сокращение числа случаев насилия в отношении женского пола, увеличение числа женщин на руководящих постах субъектов малого и среднего предпринимательства.