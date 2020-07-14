Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В ДНР сообщили о гибели трёх украинских диверсантов на минном поле под Горловкой

Тело одного из них уже эвакуировали военные Донецкой Народной Республики.

171
Post cover

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Трое украинских военнослужащих подорвались на минном поле под Горловкой накануне вечером. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Военнослужащие диверсионного подразделения 35-й бригады морской пехоты ВФУ, проводя рейдовую диверсионно-разведывательную атаку на позиции НМ ДНР в районе Зайцево, подорвались на взрывном устройстве, — говорится в сообщении.

После происшествия украинская сторона запросила режим прекращения огня для эвакуации погибших. Однако после предоставления гарантий тишины к месту под прикрытием огня, который корректировался с двух беспилотников, выдвинулись боевые группы Украины, в результате чего процедура была сорвана. Позднее военные ДНР своими силами эвакуировали одного из погибших, сейчас обсуждаются возможные варианты вывоза ещё двух тел.

Напомним, ранее на Украине озвучили сроки "возвращения Донбасса". Украинский вице-премьер-министр по вопросам "временно оккупированных территорий Украины" Алексей Резников считает, что процесс может затянуться по меньшей мере на 25 лет. Он также отметил, что в регионе много молодёжи, которая ненавидит Киев.

Выбор редакции

Loading...