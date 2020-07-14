В ДНР сообщили о гибели трёх украинских диверсантов на минном поле под Горловкой

Трое украинских военнослужащих подорвались на минном поле под Горловкой накануне вечером. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Военнослужащие диверсионного подразделения 35-й бригады морской пехоты ВФУ, проводя рейдовую диверсионно-разведывательную атаку на позиции НМ ДНР в районе Зайцево, подорвались на взрывном устройстве, — говорится в сообщении.

После происшествия украинская сторона запросила режим прекращения огня для эвакуации погибших. Однако после предоставления гарантий тишины к месту под прикрытием огня, который корректировался с двух беспилотников, выдвинулись боевые группы Украины, в результате чего процедура была сорвана. Позднее военные ДНР своими силами эвакуировали одного из погибших, сейчас обсуждаются возможные варианты вывоза ещё двух тел.