Nokia нашла самый быстрый способ перейти на 5G

Компания Nokia разработала технологию, которая позволит перейти с 4G / LTE на 5G просто путём обновления программного обеспечения. Об этом сообщается на официальном сайте производителя телекоммуникационного оборудования.

Это должно упростить переход на новый стандарт сотовой связи. Так не придётся устанавливать вышки 5G. Кроме того, компании многократно сократят расходы на установку телекоммуникационного оборудования.

По оценке компании, переход на 5G путём обновления софта сэкономит телекоммуникационной отрасли десятки миллиардов евро. Непонятно то, как это будет реализовано. У 4G и 5G разные диапазоны частот.