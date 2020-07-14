В России растёт уровень киберпреступности, и пока её не остановить. Как решить проблему?

Интернет — основная площадка для общения, получения информации и потребления контента. Вместе с этим люди оказались не защищены в нём. Уровень киберугроз растёт. Напрашиваются изменения в законодательстве.

В России растёт уровень киберпреступности

Количество IT-преступлений в России за полгода выросло на 91,7%. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Это не единственный случай, когда сообщалось о росте случаев киберпреступлений. До этого МВД России сообщало, что за первые пять месяцев 2020 года их число увеличилось на 85,1%, а тяжких и особо тяжких — на 123,7%.

Таким образом, показатель вырос до 21,7% от общего числа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также почти в шесть раз увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием пластиковых карт.

Интернет — новая реальность. В нём мы проводим больше всего времени. И здесь мы не защищены — мошенники охотятся за данными и банковскими картами, и тенденция не утешающая.

С чем это связано?

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Александр Малькевич считает, что рост уровня киберпреступности связан с повышением значимости Всемирной сети в обществе.

Люди проводят там больше всего времени, хранят ценные данные, переписываются друг с другом. Естественно, это привлекает злоумышленников. Кроме того, в свете последних событий Интернет оказался тем, что спасло экономику от краха.

— Очевидно, что роль информационно-телекоммуникационных технологий, их проникновение во все отрасли нашей жизни продолжает расти. Более того, пандемия и самоизоляция выступили своеобразным триггером этих процессов, и количество пользователей, пришедших в Интернет, продемонстрировало скачкообразный рост. Вслед за ними, разумеется, в Сеть пришла и киберпреступность, — говорит эксперт.

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников придерживается того же мнения. Соответственно, государство должно реагировать на рост угроз в Сети. Люди должны чувствовать себя в безопасности там, где проводят больше всего времени и совершают важные операции вроде перевода денег и деловых переговоров.

— Рост числа ИТ-преступлений говорит о том, что пользователи не могут себя чувствовать в безопасности в Сети — надо честно об этом сказать. Сегодня Интернет стал пространством угроз и территорией мошенничества, — говорит Александр Малькевич.

Как быть? Киберпреступник киберпреступнику рознь

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества считает, что прежде всего необходимо установить чёткие и понятные правила поведения в Интернете.

— Общество ждёт более активных и быстрых действий со стороны властей. Даже не столько по наведению порядка, сколько по установлению внятных, чётких, понятных правил, а также по защите информационной безопасности граждан, их цифровых прав, тех самых, о которых говорила Наталья Касперская, предлагая соответствующую поправку в 71-ю статью конституции. Поправка принята, соответственно, мы теперь вправе ожидать принятия законов, которые бы защитили наши цифровые права, — говорит Александр Малькевич.

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников считает, что киберпреступников нужно поделить на группы и выносить наказания в зависимости от принадлежности к ним. Потому что от этого зависит тяжесть преступления.

— Киберпреступления бывают в бизнес-среде и против пользователей. Считаю, что необходим системный подход к проблеме. Что касается киберпреступности в бизнес-среде, то это только уголовное наказание. А вот пользователей нужно просвещать в сфере цифровой грамотности, — говорит эксперт.

Защита граждан от киберпреступников — возможно, главная задача государства в области информационных технологий. К тому же для этого уже проложен фундамент.