"В этом нет никакой новости". Создатели "Скуби-Ду" рассказали о нетрадиционной ориентации Велмы

Одна из главных героинь мультфильмов и мультсериалов "Скуби-Ду" Велма оказалась лесбиянкой, а создатели рассказали, что никогда не делали из этого тайну. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

— Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости, — заявил режиссёр и сценарист Тони Червоне.

Он также отметил, что роман Велмы с другим главным героем мультфильма Шегги не говорит ни о чём и эти отношения не подходят девушке. Червоне добавил, что она встречалась с другой героиней — Марси Филч, однако не уточнил, как именно этот роман отражался на картине.