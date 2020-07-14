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"В этом нет никакой новости". Создатели "Скуби-Ду" рассказали о нетрадиционной ориентации Велмы

Режиссёр и сценарист отметил, что в мультфильме это было показано достаточно прозрачно.

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Одна из главных героинь мультфильмов и мультсериалов "Скуби-Ду" Велма оказалась лесбиянкой, а создатели рассказали, что никогда не делали из этого тайну. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости, — заявил режиссёр и сценарист Тони Червоне.

Он также отметил, что роман Велмы с другим главным героем мультфильма Шегги не говорит ни о чём и эти отношения не подходят девушке. Червоне добавил, что она встречалась с другой героиней — Марси Филч, однако не уточнил, как именно этот роман отражался на картине.

В свою очередь режиссёр Джеймс Ганн, который работал над сценарием киноадаптации "Скуби-Ду" в 2002 году, сообщил, что планировал сделать Велму лесбиянкой в фильме, но киностудия этого не позволила и оставила лишь лёгкие намёки на ориентацию героини. Кроме того, по сюжету у девушки появился молодой человек.

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