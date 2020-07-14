Адвокат журналистки "Радио Свобода", обвинённой в харассменте, рассказала об иске о защите чести и достоинства

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Адвокат экс-журналистки "Радио Свобода" Нины Давлетзяновой, которую её коллега Антон Порваткин обвинил в сексуальных домогательствах, Оксана Труфанова рассказала, что сейчас судом рассматривается иск женщины о защите чести и достоинства к международной радиовещательной организации. Истец просит взыскать с Порваткина и "Радио Свобода" совокупно три миллиона рублей.
— Она никогда не думала домогаться сексуально до какого-либо молодого человека. Она снимает квартиру в Москве и является матерью-одиночкой, то есть у неё достаточно других забот. Он написал жалобу в США, где располагается официальное представительство учредителя "Радио Свобода". Они якобы уже переслали в Прагу, а затем Прага — в Москву. Это совершенно недопустимые вещи. Если он имел какие-то претензии, он мог пойти непосредственно к ней или непосредственно к начальнику, и всё это могло остаться конфиденциально, — сказала Лайфу Труфанова.
Адвокат также отметила, что, по словам свидетеля, разногласие между коллегами могло произойти гораздо раньше из-за того, что Давлетзянова не пришла на день рождения к Порваткину.
— Из-за этого он якобы сказал: "Я обид не прощаю". То есть это длящаяся ситуация, которая только осенью 2019 года нашла вот такой вот выплеск логический, — добавила Труфанова.
Напомним, журналист "Радио Свобода" Антон Порваткин пожаловался на сексуальные домогательства со стороны коллеги Нины Давлетзяновой. В марте 2020 года Давлетзянову уволили по американскому законодательству о домогательствах, когда Порваткин сообщил в головной офис редакции в США, что женщина якобы вожделела его при совместном походе до метро.
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