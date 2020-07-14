В Минобороны Армении сообщили, что напряжённость на границе с Азербайджаном снизилась

Уровень напряжения на границе Армении и Азербайджана, где в последние несколько дней шли боевые действия, снизился, на данный момент обстановка относительно спокойная. Об этом сообщил журналистам представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

— В данный момент общая оперативная обстановка относительно спокойная. Это спокойствие установилось примерно с 18:00 (17:00 мск). Мало обстрелов, во всяком случае, нет обстрелов из крупнокалиберного оружия. То есть напряжённость снизилась, — отметил он.

По словам Ованнисяна, азербайджанские военные открывали огонь по населённым пунктам Чинари, Айгепар, Неркин, Кармирахбюр, Паравакар, а также Берд, где под обстрел попало два завода. Также были повреждены дома и газопровод, который уже удалось восстановить. Представитель Минобороны Армении подчеркнул, что вооружённые силы Азербайджана применяли артиллерию, миномёты, танки. Он также добавил, что жертв среди мирного населения удалось избежать.