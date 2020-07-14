В Минобороны Армении сообщили, что напряжённость на границе с Азербайджаном снизилась

Уровень напряжения на границе Армении и Азербайджана, где в последние несколько дней шли боевые действия, снизился, на данный момент обстановка относительно спокойная. Об этом сообщил журналистам представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
— В данный момент общая оперативная обстановка относительно спокойная. Это спокойствие установилось примерно с 18:00 (17:00 мск). Мало обстрелов, во всяком случае, нет обстрелов из крупнокалиберного оружия. То есть напряжённость снизилась, — отметил он.
По словам Ованнисяна, азербайджанские военные открывали огонь по населённым пунктам Чинари, Айгепар, Неркин, Кармирахбюр, Паравакар, а также Берд, где под обстрел попало два завода. Также были повреждены дома и газопровод, который уже удалось восстановить. Представитель Минобороны Армении подчеркнул, что вооружённые силы Азербайджана применяли артиллерию, миномёты, танки. Он также добавил, что жертв среди мирного населения удалось избежать.
Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боёв погибло 11 военнослужащих страны, включая генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева. Армения сообщила о потери двух офицеров и двух солдат и пяти раненых. В Кремле уже отреагировали на происходящее и призвали стороны к сдержанности.