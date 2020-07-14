В Минске задержали более ста участников несанкционированной акции протеста

В нескольких городах Белоруссии правоохранителями были задержаны участники стихийной акции солидарности, которые вышли на улицы, чтобы выразить своё несогласие с решением ЦИК страны не регистрировать отдельных кандидатов на пост главы республики.

По данным не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна", больше всего задержаний прошло в белорусской столице — более ста человек. Среди них есть и представители СМИ, а также блогеры. Среди них, в частности, оператор вещательной корпорации Би-би-си Энди Смайт.

Пользователи соцсетей размещают видеозаписи, на которых запечатлены небольшие стычки протестующих с представителями ОМОНа. Перед этим правоохранители через громкоговорители просили людей не собираться, напоминая об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Помимо Минска акции протеста прошли в Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, а также других городах, в общей сложности было задержано около 30 человек.