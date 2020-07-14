Глава Минздрава России обсудил с послом США ситуацию с коронавирусом в двух странах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провёл встречу с послом США Джоном Салливаном, в ходе которой стороны обсудили эпидемиологическую обстановку в двух странах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
— Стороны обсудили динамику распространения коронавирусной инфекции в России и США, особенности её развития в отдельных регионах государств, а также вопросы оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с CoViD-19 и людям, находящимся в зоне риска, — говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы о разработке и производстве в России и США средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против нового типа коронавируса.
Американский дипломат также поблагодарил власти России за предоставленное медицинское оборудование на первых этапах распространения коронавирусной инфекции в США.
— Это был серьёзный шаг со стороны России, который американский народ очень ценит, — подчеркнул Салливан.
В свою очередь Мурашко выразил слова благодарности Соединённым Штатам за переданные аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые будут использоваться в регионах РФ.
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