Глава Минздрава России обсудил с послом США ситуацию с коронавирусом в двух странах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провёл встречу с послом США Джоном Салливаном, в ходе которой стороны обсудили эпидемиологическую обстановку в двух странах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

— Стороны обсудили динамику распространения коронавирусной инфекции в России и США, особенности её развития в отдельных регионах государств, а также вопросы оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с CoViD-19 и людям, находящимся в зоне риска, — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы о разработке и производстве в России и США средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против нового типа коронавируса.

Американский дипломат также поблагодарил власти России за предоставленное медицинское оборудование на первых этапах распространения коронавирусной инфекции в США.

— Это был серьёзный шаг со стороны России, который американский народ очень ценит, — подчеркнул Салливан.