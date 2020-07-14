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Трамп ответил на "ужасный" вопрос про гибель афроамериканцев от рук полицейских в США

По его словам, белые умирают даже чаще.

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Фото © АР/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "ужасной" и не очень корректной постановку вопроса, почему в США афроамериканцы погибают от рук полицейских и напомнил, что к белому населению страны это тоже относится.

И белые тоже (погибают - прим. Лайфа). Какой ужасный вопрос. И белые тоже. И кстати, белых даже больше, - сказал Трамп телеканалу CBS.

Отмечается, что белое население составляет более 70% США, тогда как афроамериканцы около 13%. Однако по данным многочисленных исследований, в относительных цифрах именно вторые чаще совершают преступления, оказываются за решёткой и погибают во время задержания полицией, в том числе во время попыток оказать сопротивление.

Напомним, в США с начала мая не утихали акции протеста, причиной которых стало жестокое задержание афроамериканца Джорджа Флойда, в результате которого он погиб. Митинги прошли по всей стране, в некоторых штатах они перерастали массовые беспорядки, которые заканчивались свержением памятников и грабежом различных магазинов.

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