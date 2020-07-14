Трамп ответил на "ужасный" вопрос про гибель афроамериканцев от рук полицейских в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "ужасной" и не очень корректной постановку вопроса, почему в США афроамериканцы погибают от рук полицейских и напомнил, что к белому населению страны это тоже относится.

– И белые тоже (погибают - прим. Лайфа). Какой ужасный вопрос. И белые тоже. И кстати, белых даже больше, - сказал Трамп телеканалу CBS.

Отмечается, что белое население составляет более 70% США, тогда как афроамериканцы около 13%. Однако по данным многочисленных исследований, в относительных цифрах именно вторые чаще совершают преступления, оказываются за решёткой и погибают во время задержания полицией, в том числе во время попыток оказать сопротивление.