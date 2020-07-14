В Бундестаге призвали США отказаться от санкций против "Северного потока — 2"

Глава Комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст призвал американских политиков, разрабатывающих новый пакет ограничений, отказаться от идеи ужесточения санкций против газопровода "Северный поток — 2", поскольку это подрывает трансатлантическое партнёрство. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

— Будучи избранными представителями американского народа, вы без сомнения и по праву оказываете сопротивление всем попыткам вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, ожидает от вас уважения в отношении принятых демократическим путём решений в рамках Европейского союза, — приводит его слова издание.



Эрнст отмечает, что тяга США к экстерриториальному наложению санкций не только ставит под вопрос трансатлантическое партнёрство, но и наносит значительный ущерб репутации Вашингтона, а также американской экономике в Евросоюзе.

Кроме того, он прокомментировал заявления о том, что строительство газопровода приведёт к зависимости Германии от России. Эрнст считает их необоснованными и напомнил, что Германия не только отреагировала на эти опасения и поддержала создание терминала СПГ (сжиженного природного газа), но также "очень активно и успешно" выступала за продление соглашения о транзите российского газа через Украину.