Один человек погиб и 35 пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

В районе чешского города Чески-Брод пассажирский поезд врезался в стоявший товарный состав, в результате чего погиб один человек и ещё 35 пострадали. Видеозапись с места происшествия опубликовал портал Novinky.cz.
— Четверо пассажиров получили серьёзные травмы и находятся в тяжёлом состоянии. Восемь пострадавших несовершеннолетние, — рассказала журналистам пресс-секретарь аварийной службы Петра Эффенбергер.
@ZZS_SCK @zzshmp @CCK_Tweetuje @HZS_ScK @HasiciPraha @PolicieCZ a vrtulníky Policie ČR a @ArmadaTweetuje . Ti všichni pomáhali řešit následky srážky vlaků u Českého Brodu. 35 zraněných, 1 mrtvý. https://t.co/23MwNw1D3T pic.twitter.com/WEKauvNuLY— Týdeník Policie (@TydenikPolicie) July 15, 2020
В столкновении погиб 40-летний машинист пассажирского состава, его тело было извлечено спасателями. По словам министра транспорта республики Карела Гавличека, участок дороги, на котором всё произошло, является "одним из самых безопасных" в стране и, скорее всего, имел место человеческий фактор, а не сбой в работе программы, регулирующей движение.
Отмечается, что за последние несколько дней это уже третье столкновение поездов, которое произошло в Чехии. В пятницу, 10 июля, пассажирский состав также "догнал" стоявший в ожидании товарный экспресс, к счастью, обошлось без пострадавших. За три дня до этого неподалёку от села Пернинк Карловарского края три человека погибли и десятки получили ранения при лобовом столкновении поездов.
Ранее Лайф сообщал, что в Индии 14 спящих рабочих погибли в результате наезда товарного поезда.