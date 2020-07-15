Один человек погиб и 35 пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

В районе чешского города Чески-Брод пассажирский поезд врезался в стоявший товарный состав, в результате чего погиб один человек и ещё 35 пострадали. Видеозапись с места происшествия опубликовал портал Novinky.cz.

— Четверо пассажиров получили серьёзные травмы и находятся в тяжёлом состоянии. Восемь пострадавших несовершеннолетние, — рассказала журналистам пресс-секретарь аварийной службы Петра Эффенбергер.

В столкновении погиб 40-летний машинист пассажирского состава, его тело было извлечено спасателями. По словам министра транспорта республики Карела Гавличека, участок дороги, на котором всё произошло, является "одним из самых безопасных" в стране и, скорее всего, имел место человеческий фактор, а не сбой в работе программы, регулирующей движение.

Отмечается, что за последние несколько дней это уже третье столкновение поездов, которое произошло в Чехии. В пятницу, 10 июля, пассажирский состав также "догнал" стоявший в ожидании товарный экспресс, к счастью, обошлось без пострадавших. За три дня до этого неподалёку от села Пернинк Карловарского края три человека погибли и десятки получили ранения при лобовом столкновении поездов.