В Баку более тысячи человек вышли на митинг в поддержку армии страны

В столице Азербайджана состоялся несанкционированный митинг-шествие в поддержку национальной армии.

По данным РИА "Новости", на улицы Баку вышло более тысячи человек, официальных данных по количеству участников акции пока нет. Сообщается, что люди скандировали патриотические лозунги и размахивали флагами Азербайджана.

Сначала демонстранты прошли по Приморскому бульвару, а после направились мимо здания президентской администрации в верхнюю часть города. По всему пути их сопровождала полиция, которая не вмешивалась в процесс.

После этого участники митинга собрались в центре столицы на улицах Парламента, Низами и Лермонтова.

Уточняется, что некоторые манифестанты пытались ворваться в здание парламента, однако стражи порядка не позволили это сделать, использовав водомёты. Некоторых из нарушителей удалось задержать. В данный момент ситуация находится под контролем.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боёв погибло 11 военнослужащих страны, включая генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева. Армения сообщила о потере двух офицеров и двух солдат и пяти раненых. В Кремле уже отреагировали на происходящее и призвали стороны к сдержанности.