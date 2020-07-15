Большинство россиян заявили о желании совмещать работу в офисе с удалёнкой

По данным социологического опроса РАНХиГС, более половины респондентов (55%) хотят реже появляться на рабочем месте и выполнять часть своей работы в домашней обстановке. Об этом пишут "Ведомости".

Сообщается, что в период пандемии коронавируса, согласно опросу, на удалёнку перешло 43% граждан. А до начала введения мер, связанных с борьбой с распространением CoViD-19, доля работающих россиян, которые выполняли свои функции из дома, была достаточно незначительной: 3% были заняты полностью удалённо, ещё 5% совмещали работу онлайн с визитами в офис.

По данным РАНХиГС, переход на удалённую работу был официально оформлен только у 37% россиян. При этом 72% наёмных работников, которые перешли на работу из дома, заявили, что им пришлось трудиться и после окончания рабочего дня, а также в выходные.