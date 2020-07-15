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В МВД пока не готовы частично приравнять водительские права к паспорту

Предполагалось, что новая норма позволяла бы использовать документ при осуществлении некоторых банковских операций.

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Законопроект, позволяющий банкам совершать некоторые финансовые операции в России с применением водительских прав для идентификации клиентов, всё ещё разрабатывается, однако до рассмотрения в МВД данная инициатива пока не дошла. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ведомства.

Предложений законодательного характера по инициативе Минэкономразвития России, Росфинмониторинга и Центрального банка Российской Федерации <...> в МВД России на рассмотрение в установленном порядке не поступало, — говорится в сообщении.

По задумке авторов, новая норма позволит россиянам использовать водительское удостоверение при оформлении операций, в которых российское законодательство разрешает использовать упрощённую идентификацию. К настоящему моменту к таковым относится перевод без открытия счёта, а также обмен валюты на сумму до 600 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что в России изменится внешний вид водительских прав.

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