В МВД пока не готовы частично приравнять водительские права к паспорту

Законопроект, позволяющий банкам совершать некоторые финансовые операции в России с применением водительских прав для идентификации клиентов, всё ещё разрабатывается, однако до рассмотрения в МВД данная инициатива пока не дошла. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ведомства.

— Предложений законодательного характера по инициативе Минэкономразвития России, Росфинмониторинга и Центрального банка Российской Федерации <...> в МВД России на рассмотрение в установленном порядке не поступало, — говорится в сообщении.

По задумке авторов, новая норма позволит россиянам использовать водительское удостоверение при оформлении операций, в которых российское законодательство разрешает использовать упрощённую идентификацию. К настоящему моменту к таковым относится перевод без открытия счёта, а также обмен валюты на сумму до 600 тысяч рублей.