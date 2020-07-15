Специалист рассказала об опасности повреждений заусенцев

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Анжелика Шмакова рассказала об опасностях при неправильном удалении заусенцев на коже.

В разговоре с "АиФ" специалист настоятельно рекомендовала не обкусывать заусенцы, потому что из-за этого могут образоваться ранки с рваными краями. Кроме того, как отметила Шмакова, во рту у человека имеется много вредоносных микроорганизмов, которые вместе со слюной могут попасть в ранки от заусенцев и вызвать воспаление и нагноение.

Врач также добавила, что если у человека ослабленный иммунитет или имеются хронические заболевания, то заусенцы могут стать входом для различных инфекций. Она подчеркнула, что вероятность попадания инфекции через заусенцы повышается из-за контактов с неблагоприятными условиями внешней среды.

— Совершенно другое дело при опасном нагноении — образовании паронихии или панариция, требующих назначения лечения. При бактериальной причине нагноения ощущается сильная боль, появляется отёк и подкожный гной в области ногтевого валика, пульсация в пальце. Такая ситуация требует экстренного обращения к врачу, нередко — к хирургу, — рассказала Шмакова.