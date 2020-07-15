Около трети россиян никогда не оставляют чаевые специалистам

30% россиян никогда не оставляют чаевые специалистам различных сфер, тогда как всегда это делают лишь 10% участников опроса сервиса "Работа.ру", сообщает РИА "Новости".
При этом 26% сограждан согласны оставить "на чай" лишь в тех случаях, когда им понравился специалист, а 34% готовы дать мелкое вознаграждение в том случае, если остались удовлетворены сервисом.
Половина из тех, кто вознаграждает специалистов, оставляют сумму от 5% до 15%, ещё 45% оставляют от 15% до 25%, и лишь 3,5% — больше. Любопытно и то, что большая часть респондентов оставляют сумму от 50 до 100 рублей в качестве чаевых.