Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Около трети россиян никогда не оставляют чаевые специалистам

А вот порадовать работников небольшим вознаграждением готова лишь десятая часть сограждан.

28

30% россиян никогда не оставляют чаевые специалистам различных сфер, тогда как всегда это делают лишь 10% участников опроса сервиса "Работа.ру", сообщает РИА "Новости".

При этом 26% сограждан согласны оставить "на чай" лишь в тех случаях, когда им понравился специалист, а 34% готовы дать мелкое вознаграждение в том случае, если остались удовлетворены сервисом.

Половина из тех, кто вознаграждает специалистов, оставляют сумму от 5% до 15%, ещё 45% оставляют от 15% до 25%, и лишь 3,5% — больше. Любопытно и то, что большая часть респондентов оставляют сумму от 50 до 100 рублей в качестве чаевых.

Выбор редакции

Loading...