Около трети россиян никогда не оставляют чаевые специалистам

30% россиян никогда не оставляют чаевые специалистам различных сфер, тогда как всегда это делают лишь 10% участников опроса сервиса "Работа.ру", сообщает РИА "Новости".

При этом 26% сограждан согласны оставить "на чай" лишь в тех случаях, когда им понравился специалист, а 34% готовы дать мелкое вознаграждение в том случае, если остались удовлетворены сервисом.