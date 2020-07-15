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Вильфанд рассказал, почему нынешнее лето в Москве такое дождливое

Он также развеял миф о том, что самые большие осадки приходят осенью и весной.

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Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС

Летний сезон 2020 года отличается частым чередованием тёплых и холодных периодов, что, в свою очередь, приводит к выпадению большого количества осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

Когда после очень тёплой погоды холодные воздушные массы перемещаются на территорию, где был тёплый воздух, то возникает холодный фронт, — приводит его слова агентство.

Вильфанд отмечает, что из-за данного явления воздушные массы вынужденно подвергаются конвекции — вертикальному переносу влаги и тепла в атмосфере. А в нынешнем летнем сезоне это усугубляется большим количеством волн тепла на европейской территории России.

Он также развеял представление о том, что самые дождливые месяцы приходятся на весну и осень. По его словам, именно с конца мая, когда солнце активно прогревает поверхность земли, возникает естественная конвекция. А самый "мокрый" месяц в году — это июль.

Ранее Лайф сообщал, что слова Вильфанда подтверждаются наблюдениями столичных метеорологов, которые признали прошедший май самым дождливым за всю историю наблюдений. Спустя месяц аналогичное достижение записал на свой счёт уже июнь, став самым дождливым за последние 200 лет.

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