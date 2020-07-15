Вильфанд рассказал, почему нынешнее лето в Москве такое дождливое

Летний сезон 2020 года отличается частым чередованием тёплых и холодных периодов, что, в свою очередь, приводит к выпадению большого количества осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

— Когда после очень тёплой погоды холодные воздушные массы перемещаются на территорию, где был тёплый воздух, то возникает холодный фронт, — приводит его слова агентство.

Вильфанд отмечает, что из-за данного явления воздушные массы вынужденно подвергаются конвекции — вертикальному переносу влаги и тепла в атмосфере. А в нынешнем летнем сезоне это усугубляется большим количеством волн тепла на европейской территории России.

Он также развеял представление о том, что самые дождливые месяцы приходятся на весну и осень. По его словам, именно с конца мая, когда солнце активно прогревает поверхность земли, возникает естественная конвекция. А самый "мокрый" месяц в году — это июль.