Трамп рассказал, для чего был создан Евросоюз

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Европейский союз был создан, чтобы эксплуатировать Штаты в своих интересах. Об этом глава Белого дома рассказал на пресс-конференции.
— Не забывайте о мировой конкуренции — с Китаем и многими странами по всему миру. Мы находимся в состоянии невероятной экономической конкуренции, в том числе [речь идёт о] Европе, которая никогда не относилась к нам хорошо. ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. Он был создан, и они пользуются США. Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели, — отметил глава государства.
Ранее Трамп сообщал, что Соединённые Штаты не будут выходить из НАТО, а все его ранние критические высказывания в сторону Североатлантического альянса направлены на более активное участие других его членов в формировании бюджета.
Также президент США вновь подчеркнул, что считает Китай ответственным за сокрытие данных о коронавирусе и, как следствие, распространение инфекции по всей планете. По мнению Трампа, власти КНР "могли и должны были это остановить".