Трамп рассказал, для чего был создан Евросоюз

— Не забывайте о мировой конкуренции — с Китаем и многими странами по всему миру. Мы находимся в состоянии невероятной экономической конкуренции, в том числе [речь идёт о] Европе, которая никогда не относилась к нам хорошо. ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. Он был создан, и они пользуются США. Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели, — отметил глава государства.