Трамп заявил, что США не будут выходить из НАТО

Президент США Дональд Трамп в интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену заявил, что не хочет, чтобы Вашингтон выходил из НАТО, а все его ранние критические высказывания в сторону альянса связаны с необходимостью более активного участия других его членов в формировании бюджета.

— Нет, я не хочу уходить. Но я хочу, чтобы они (другие участники альянса. — Прим. Лайфа) заплатили свою справедливую долю, — сказал он.

Американский президент также прокомментировал своё распоряжение о выводе части воинского контингента из Германии и переброске военнослужащих в Польшу. По его словам, из почти десяти тысяч солдат около половины вернутся на родину, остальные будут распределены по странам, "которые заслуживают этого".

Помимо этого Трамп также заявил, что ему удалось убедить своих союзников по НАТО увеличить платежи в бюджет альянса, что, по его мнению, положительно сказывается на "сдерживании России". По его словам, для достижения данной цели он критикует стремление Германии завершить строительство "Северного потока — 2", поставляет оружие и военную технику на Украину, а также занимается "восстановлением" американской армии.