Нижегородский губернатор распорядился помочь пострадавшим при взрыве газа в жилом доме

В общей сложности из-за взрыва газа в доме № 17 по улице Краснодонцев было эвакуировано 124 человека. Все они ждут, пока специалисты закончат осмотр конструкций здания. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который распорядился помочь пострадавшим.

— Сразу после происшествия было эвакуировано 28 человек. Однако, чтобы убедиться в безопасности конструкций здания, из дома временно эвакуировали в общей сложности 124 человека из 324 проживающих в нём, — приводит его слова пресс-служба администрации региона.

Всех эвакуированных жильцов временно разместили в ближайшей школе, предоставив питание и воду. В свои квартиры они вернутся только после того, как специалисты исследуют конструкции здания и подтвердят отсутствие опасности. Также, по словам Никитина, жильцам квартиры, в которой произошёл взрыв, при необходимости будет предоставлено временное жильё.

В пресс-службе уточнили, что, по последним данным, в результате взрыва пострадало пять человек, трое из которых отделались лёгкими травмами. Госпитализация им не понадобилась. Ещё двое были доставлены в больницу, но и их состояние не вызывает у медиков опасения.