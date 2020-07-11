СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей" возбуждено по факту взрыва в многоэтажном жилом доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в результате ЧП пострадало пять человек. Трое из них получили лёгкие травмы и были осмотрены врачами на месте происшествия, двоим потребовалась госпитализация.
— В настоящее время следователи следственного управления и опытные следователи-криминалисты регионального Следственного комитета работают на месте происшествия, производя его тщательный осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
Как сообщал Лайф, утром 11 июля на шестом этаже в одном из домов Нижнего Новгорода произошёл взрыв бытового газа.