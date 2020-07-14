В России с 15 июля стартует набор в военные вузы страны

В этом году в военные вузы России планируют поступить более 40 тысяч человек. Об этом сообщает газета "Красная Звезда".

Уточняется, что 38 тысяч из них – это выпускники организаций среднего общего и среднего профессионального образования, в том числе 1300 выпускников суворовских, нахимовских, кадетских училищ и корпусов. Ещё более 4 тысяч – военнослужащие, не имеющие офицерского звания.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и переносом дат проведения ЕГЭ, набор в военные вузы стартует с 15 июля и продлится до 5 августа.

Отмечается, что желающие поступить в вуз Минобороны РФ будет проходить отбор в том регионе, где они проживают, не нужно приезжать непосредственно в учебное заведение. Для этого были сформированы специальные выездные группы, которые отправились в 74 региона России и на месте проведут тестирование абитуриентов.

Отбор в военные вузы страны будет включать в себя проверку общеобразовательного уровня (вступительные испытания и результаты ЕГЭ), определение физической подготовленности и прохождение медицинской комиссии, включая психологическое тестирование.