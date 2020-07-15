Азербайджан заявил об уничтожении военного объекта Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении военного объекта ВС Армении на границе между странами. Военное ведомство опубликовало кадры операции в "Ютубе".
— В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнём наших подразделений был уничтожен ещё один военный объект вооружённых сил Армении — опорный пункт роты, — отметил руководитель пресс-службы, полковник Вагиф Даргяхлы, передаёт РИА "Новости".
Он также добавил, что азербайджанские военнослужащие уничтожили боевую технику вооружённых сил Армении.
Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боёв погибло 11 военнослужащих страны, включая генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева. Армения сообщила о потери двух офицеров и двух солдат и пяти раненых. В Кремле уже отреагировали на происходящее и призвали стороны к сдержанности.
Позже представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал, что уровень напряжения на границе с Азербайджаном снизился, на данный момент обстановка относительно спокойная.