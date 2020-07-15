Азербайджан заявил об уничтожении военного объекта Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении военного объекта ВС Армении на границе между странами. Военное ведомство опубликовало кадры операции в "Ютубе".

— В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнём наших подразделений был уничтожен ещё один военный объект вооружённых сил Армении — опорный пункт роты, — отметил руководитель пресс-службы, полковник Вагиф Даргяхлы, передаёт РИА "Новости".

Он также добавил, что азербайджанские военнослужащие уничтожили боевую технику вооружённых сил Армении.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боёв погибло 11 военнослужащих страны, включая генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева. Армения сообщила о потери двух офицеров и двух солдат и пяти раненых. В Кремле уже отреагировали на происходящее и призвали стороны к сдержанности.