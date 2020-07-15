Пассажирка требует миллион долларов от авиакомпании, которая обвинила её в краже пледа

Американка Натали Соренсен подала в суд на авиакомпанию American Airlines с требованием выплатить ей миллион долларов, поскольку бортпроводник обвинил женщину в краже пледа и тем самым "довёл её до слёз". Об этом сообщает телеканал Fox News.

– Я была смущена, унижена и опозорена. Мне пришлось перенести сильную душевную боль и, по всей вероятности, это не оставит меня до конца всей моей жизни, – говорится в её исковом заявлении.

По словам Соренсен, когда завершился перелёт из её родного Майами в Даллас, она направилась к выходу, однако в этот момент бортпроводник по имени "Тор" схватил её за руку, резко встряхнул и крикнул "Я знаю, что ты украла этот плед!". Хотя в действительности он принадлежал её жениху, который находился в соседнем кресле и просто поделился им с возлюбленной.

– Это мой самолёт, я главный бортпроводник, и я могу дотронуться до того, до кого захочу, – заявил сотрудник авиакомпании в ответ на упрёки в своё адрес.

После этого паре не разрешили покинуть борт лайнера и заставили дожидаться полицию. Прибывшие офицеры спустили супругов на землю, однако вскоре отпустили. Как заявили журналистам в авиакомпании, они занимаются расследованием обстоятельств произошедшего..