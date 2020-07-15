В России предложили уничтожать нелегальную табачную продукцию

Конфискованные табачные изделия, а также средства их производства предлагается не отправлять на специальные склады для хранения, как это делается сейчас, а уничтожать. Соответствующие поправки к законодательству уже подготовлены Минсельхозом, передают "Известия".

— Это необходимо для пресечения возможности попадания конфискованной продукции на рынок, а также в целях экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение нелегальной табачной продукции, — говорится в публикации.

Кроме того, законопроект также обязывает предприятия, выпускающие табачные изделия, использовать только собственное оборудование или находящееся у них в хозяйственном или оперативном управлении. Для этого в законодательстве предлагается прописать определения незаконного оборота табачной продукции и основного технологического оборудования для её производства.

Отмечается, что во фракциях Госдумы к инициативе Минсельхоза относятся положительно, по данным издания, поправки к Уголовно-процессуальному кодексу должны вступить в силу в январе 2021 года.