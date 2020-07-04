Не только рак. Курение провоцирует развитие шизофрении, депрессии и ещё целого букета заболеваний

О том, что курение убивает, написано на каждой пачке сигарет и курительных смесей. Но как именно оно убивает наш организм? Учёные выяснили, что болезни, указанные на пачках, — это далеко не весь перечень негативного влияния табака на здоровье человека. Оказалось, что из-за курения можно сойти с ума или впасть в депрессию.

Шизофрения и депрессия

Генетики из Великобритании провели исследование и доказали, что курение способствует развитию шизофрении и депрессии. Риск появления этих болезней у курильщиков практически в два раза выше, чем у тех, кто не курит.

Один из авторов исследования — Робин Вуттон из Бристольского университета — отметил, что отказ от табака должен улучшать не только физическое, но и душевное здоровье всех категорий людей, в том числе больных шизофренией и страдающих депрессией.

По оценкам учёных, около 21 миллиона человек на сегодняшний день страдают шизофренией . Значительная часть из них — молодые люди от 15 до 35 лет.

Сахарный диабет

Курение провоцирует скачок инсулина в крови, в связи с этим повышается риск развития сахарного диабета. Если человек с диагностированным диабетом продолжает курить, его риск умереть втрое выше, чем у некурящего больного, согласно результатам исследования учёных из Университета Колорадо.

Никотин и окись углерода в табачном дыме заставляют организм немедленно реагировать, а смола воздействует на органы медленно. Происходит стимуляция симпатической нервной системы: сосуды кожи сужаются, сосуды мышц расширяются. Сердце начинает биться чаще. Артериальное давление повышается. Для людей, страдающих сахарным диабетом, регулярные изменения такого характера в организме могут быть смертельными.

Инфаркт и инсульт

Табачная смола провоцирует спазмы сосудов, из-за этого нарушается их структура. Как отметил кардиолог Юрий Серебрянский, сердце, пытаясь получить как можно больше кислорода, начинает быстрее сокращаться. Но вместо кислорода в него попадает более лёгкий оксид углерода, который соединяется с гемоглобином и не даёт возможности тканям получать кислород. Вместо него сердце получает угарный газ. Начинается кислородное голодание, которое ухудшает работу всей сердечно-сосудистой системы и сокращает жизненный ресурс человека. Процесс отмирания сердечной мышцы — это инфаркт миокарда.

У курильщиков сворачиваемость крови выше, из-за этого образуются тромбы в полости сердца и в сосудах. Если тромб оторвётся, случится инсульт головного мозга или инфаркт миокарда. Чем дольше человек курит, тем хуже у него кровь и тем изношеннее сердце.

Язва

Курение снижает количество ферментов, выделяемых поджелудочной железой, из-за этого нейтрализация соляной кислоты в двенадцатиперстной кишке происходит хуже, сосуды, снабжающие желудок кровью, сужаются, кислород в необходимом объёме не поступает в ЖКТ. Образуется язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Смертность от язвы у курящих в два раза выше, чем у некурящих.

Кишечник у курильщика работает хуже. Из-за этого появляются нарушения стула, развивается геморрой. Возникает атеросклероз сосудов поджелудочной железы. Токсичные вещества табака провоцируют воспалительные процессы во всём желудочно-кишечном тракте.

— Организм человека, который бросил курить, способен восстановиться. Конечно, не полностью. Ущерб здоровью до конца не исправить, но его можно свести к минимуму, если раз и навсегда отказаться от пагубной привычки. Уже через месяц вы увидите улучшение состояния кожи, иначе будут раскрываться вкусы и запахи, ещё через некоторое время избавитесь от одышки и головных болей. Главное — бросить. Это самое сложное, но самое нужное, — говорит терапевт Александр Анисимов.